Тесные условия среды повышают стойкость мигрирующих раковых клеток к терапии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские исследователи обнаружили, что метастатические формы опухолевых клеток рака груди становятся более агрессивными и стойкими к действию химиотерапии после нескольких миграций через стесненное пространство, похожее по своим свойствам на пустоты в соединительной ткани. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Полученные данные позволили выдвинуть важное с клинической точки зрения предположение о том, что любое воздействие, направленное на снижение жесткости опухолевой ткани и ее микроокружения, в сочетании с лучевой или химиотерапией может оказаться пригодным терапевтическим подходом, приводящим к снижению вероятности развития метастазов у пациентов после проведенного лечения», — говорится в сообщении.
Это открытие было совершено группой исследователей под руководством старшего научного сотрудника лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ Сергея Леонова при изучении того, как влияют условия среды на поведение и размножение раковых клеток двух разных вариаций рака груди, MDA-MB-231 и MCF7. Первая форма опухоли характеризуется высоким уровнем агрессивности и метастатической активности, тогда как для второй это не характерно.
В рамках этих опытов российские ученые впервые детально изучили то, как на жизнедеятельность и поведение этих разновидностей раковых клеток влияют механические нагрузки, которые они испытывают во время миграций за пределы своего первоначального местоположения. В рамках этого процесса опухолевые клетки «протискиваются» через узкие поры в соединительной ткани, чьи прослойки присутствуют внутри опухолей в молочных железах и других органах тела человека.
«Коллектив молодых исследователей нашей лаборатории показал, что обе клеточные линии, прошедшие несколько циклов миграции через ограниченные пространства, давали значительно больше колоний клеток, способных к дальнейшему воспроизводству себе подобных. Однако только высокометастазирующие клетки приобретали еще и свойства стволовых клеток и устойчивость к воздействию противоракового препарата цисплатина», — пояснил Леонов, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.
Подобные результаты опытов, как отмечают Леонов и другие ученые, указывают на то, что вероятность развития метастазов у пациентов можно снизить, если сделать окружение опухоли значительно менее стесненным. Также замеры уровня «жесткости» опухолевой ткани в перспективе позволят врачам прогнозировать дальнейшее развитие заболевания и подбирать лечение для конкретного пациента, подытожили исследователи.