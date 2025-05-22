Тесные условия среды повышают стойкость мигрирующих раковых клеток к терапии

В рамках этих опытов российские ученые впервые детально изучили то, как на жизнедеятельность и поведение этих разновидностей раковых клеток влияют механические нагрузки, которые они испытывают во время миграций за пределы своего первоначального местоположения. В рамках этого процесса опухолевые клетки «протискиваются» через узкие поры в соединительной ткани, чьи прослойки присутствуют внутри опухолей в молочных железах и других органах тела человека.