Российские вузы выделили более 50 тысяч мест для участников СВО в 2025 году

«У нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей. Напомню, в прошлом году в рамках отдельной квоты было принято более 12 тысяч участников СВО и их детей. Для их приема в ВУЗы в этом, в 2025 году, определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контроля цифр приема по каждой специальности. Это более 50 тысяч мест. Мы с большим запасом определяем. Еще 2 тысячи мест зарезервировано для участников СВО и членов их семей на подготовительных отделениях вузов», — сказал Фальков в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.