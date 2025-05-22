Донской сельхозпроизводитель запустил в работу доильную карусель на 60 голов

В Ростовской области введена в эксплуатацию автоматизированная доильная карусель на 60 голов. Такая инновация внедрена СЗАО «СКВО» при поддержке Сбера в честь 105-летнего юбилея агропромышленного комплекса.
Установленная на молочно-товарной ферме в Зерноградском районе новая карусель стала ключевым элементом модернизации производства. Благодаря запуску доильной карусели предприятие рассчитывает на увеличение производительности молочного направления. К концу года специалисты агрохозяйства планируют достичь показателей 80 тонн молока в сутки вместо 64 тонн на данный момент. В планах и увеличение дойного стада с 1900 до 2200 голов.
Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».
— 105 лет — это не только история, но и ответственность перед будущим. Запуск доильной карусели — наш подарок предприятию и доказательство того, что даже в сложные для отрасли времена, когда многие фермеры сворачивают деятельность, а поголовье крупного рогатого скота снижается, внедрение таких проектов доказывает, что технологии и инновации — единственный путь к выживанию и росту, — отметила генеральный директор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко.
Строительство современной автоматизированной линии для машинного доения стало возможным благодаря содействию Минсельхоза Ростовской области и финансовой поддержке Сбера. Общая сумма кредита, выделенного на строительство и запуск доильного комплекса-карусели, составила 150 миллионов рублей.
Как рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением банка Лия Кикичева, агрокомплекс и банк сотрудничают уже более 25 лет. И сегодня, инвестируя в автоматизированные технологии, такие как доильная карусель, банк делает ставку на будущее агропромышленного комплекса. Подобные проекты призваны повысить эффективность, качество продукции и конкурентоспособность сельского хозяйства даже в непростых экономических условиях.
— Для Ростовской области, как лидирующего региона по агропромышленному производству в стране, поддержка местных сельхозпроизводителей особенно актуальна, — отметила Лия Кикичева.