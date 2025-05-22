Донской сельхозпроизводитель запустил в работу доильную карусель на 60 голов

— 105 лет — это не только история, но и ответственность перед будущим. Запуск доильной карусели — наш подарок предприятию и доказательство того, что даже в сложные для отрасли времена, когда многие фермеры сворачивают деятельность, а поголовье крупного рогатого скота снижается, внедрение таких проектов доказывает, что технологии и инновации — единственный путь к выживанию и росту, — отметила генеральный директор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко.