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Чернышенко рассказал о планах по модернизации детских лагерей

Чернышенко: РФ выделила 85 млрд руб на летнюю детскую оздоровительную кампанию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти РФ выделили из бюджетов всех уровней порядка 85 миллиардов рублей на летнюю детскую оздоровительную кампанию, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Всего из бюджетов всех уровней на летнюю детскую оздоровительную кампанию выделено порядка 85 миллиардов рублей», — сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что ежегодный объем финансирования программы модернизации инфраструктуры детских лагерей увеличен на 3 миллиарда рублей, что позволит создать дополнительно более 3 тысяч новых мест.

Всего летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, в которых смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов детей — это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, отметил вице-премьер.