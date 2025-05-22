Чернышенко рассказал о планах по модернизации детских лагерей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти РФ выделили из бюджетов всех уровней порядка 85 миллиардов рублей на летнюю детскую оздоровительную кампанию, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Всего из бюджетов всех уровней на летнюю детскую оздоровительную кампанию выделено порядка 85 миллиардов рублей», — сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он добавил, что ежегодный объем финансирования программы модернизации инфраструктуры детских лагерей увеличен на 3 миллиарда рублей, что позволит создать дополнительно более 3 тысяч новых мест.
Всего летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, в которых смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов детей — это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, отметил вице-премьер.