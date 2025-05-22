Путин назвал развитие автотуризма важным направлением

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России.
«Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит — “Развитие автотуризма в России”. Это вы направили, Максим Геннадьевич?» — обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову.
В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. «Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке», — сказал Решетников.
Путин согласился с ним, что автотуризм — интересное направление, которое необходимо развивать в стране. «Очень интересное, важное направление. Согласен», — сказал президент.