Путин назвал развитие автотуризма важным направлением

В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. «Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке», — сказал Решетников.