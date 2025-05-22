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Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область

Путин обсудил с министрами итоговые вопросы после поездки в Курскую область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки в Курск.

«Вчера с сотрудниками и коллегами из правительства, с министрами, с руководителями администрации президента обсуждали вопросы наиболее приоритетные на основании как раз моей поездки в Курск, в Курскую область. Там будут учитываться все вопросы, решения которых люди ожидают», — сказал Путин на совещании с членами правительства.