Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область

«Вчера с сотрудниками и коллегами из правительства, с министрами, с руководителями администрации президента обсуждали вопросы наиболее приоритетные на основании как раз моей поездки в Курск, в Курскую область. Там будут учитываться все вопросы, решения которых люди ожидают», — сказал Путин на совещании с членами правительства.