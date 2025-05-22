Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами для участников СВО

«Мы говорили и договаривались о том, что бюджетные места будем главным образом сосредотачивать в региональных высших учебных заведениях. Первое. И второй вопрос по поводу квот для участников специальной военной операции и их детей — пожалуйста, вот на это попросил бы обратить внимание», — сказал Путин, передавая слово Фалькову.