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Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами для участников СВО

Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами в вузах для участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова доложить о ситуации с квотами в вузах для участников СВО и их детей.

Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Президент напомнил, что через месяц, 20 июня, стартует кампания по приёму в высшие учебные заведения.

«Мы говорили и договаривались о том, что бюджетные места будем главным образом сосредотачивать в региональных высших учебных заведениях. Первое. И второй вопрос по поводу квот для участников специальной военной операции и их детей — пожалуйста, вот на это попросил бы обратить внимание», — сказал Путин, передавая слово Фалькову.