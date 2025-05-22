Куда делась молдавская молочка: Почему вместо вкусной местной продукции жители Молдовы вынуждены покупать импортную

В 2024 году молочная отрасль Республики Молдова столкнулась с беспрецедентным кризисом. По данным Национального бюро статистики, объем производства молока составил всего 232,9 тысячи тонн — это самый низкий показатель за последние 70 лет.
Причины кризиса:
Сокращение поголовья скота, численность молочного скота сократилась на 15−20% из-за низкой рентабельности и роста затрат на корма.
Рост цен на корма и энергоносители: Импортные корма и электроэнергия стали неподъемными для большинства фермеров.
Устаревшие технологии: Большинство молочных ферм используют оборудование, не соответствующее современным стандартам, что снижает эффективность.
Недостаток государственной поддержки: Субсидии для фермеров остаются минимальными, а доступ к кредитам ограничен.
Конкуренция с импортом: Дешевая молочная продукция из стран ЕС и Украины вытесняет местных производителей с внутреннего рынка.
Напомним, что крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-апреле 2025 года были Молдова (34,8%), Казахстан (33,3%), а также Германия (8,1%). Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Экспорт украинских сыров в течение четырёх месяцев 2025 года вырос на 22,2% по сравнению с январём-апрелем 2024 года, достигнув 4,4 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил $20,6 млн, что на 31,2% больше показателя за январь-апрель 2024 года.
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