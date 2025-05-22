Куда делась молдавская молочка: Почему вместо вкусной местной продукции жители Молдовы вынуждены покупать импортную

Экспорт украинских сыров в течение четырёх месяцев 2025 года вырос на 22,2% по сравнению с январём-апрелем 2024 года, достигнув 4,4 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил $20,6 млн, что на 31,2% больше показателя за январь-апрель 2024 года.