Отец комика Реввы назвал глупостью получение сыном гражданства России

«Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине… Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: “Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят”, — поделился Владимир Ревва.