Инициатива людей плюс 11 тыс. деревьев. Хмель об озеленении микрорайона Грандичи в Гродно

Отвечая на вопрос о борьбе с омелой на деревьях, Андрей Хмель отметил, что проблема существует. «Было принято решение в конце зимы к этой работе приступить. Мы зачастую ограничены сроками работ, потому что нужно работать до наступления высоких температур, мы ограничены и периодом гнездования птиц. Мы успели за несколько месяцев удалить омелу с деревьев практически во всех самых посещаемых местах. Это парки, скверы, места захоронений, Коложский парк, по большей части парк Жилибера, основные центральные улицы», — рассказал он. Глава города добавил, что продолжается работа с деревьями, которые уже не подлежат спасению. «В течение этого и следующего сезона в большем объеме эта проблема будет решена», — заметил он.