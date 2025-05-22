Инициатива людей плюс 11 тыс. деревьев. Хмель об озеленении микрорайона Грандичи в Гродно

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время стрима на тему «Гродненщина. Год благоустройства» председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель рассказал об озеленении молодых микрорайонов областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о борьбе с омелой на деревьях, Андрей Хмель отметил, что проблема существует. «Было принято решение в конце зимы к этой работе приступить. Мы зачастую ограничены сроками работ, потому что нужно работать до наступления высоких температур, мы ограничены и периодом гнездования птиц. Мы успели за несколько месяцев удалить омелу с деревьев практически во всех самых посещаемых местах. Это парки, скверы, места захоронений, Коложский парк, по большей части парк Жилибера, основные центральные улицы», — рассказал он. Глава города добавил, что продолжается работа с деревьями, которые уже не подлежат спасению. «В течение этого и следующего сезона в большем объеме эта проблема будет решена», — заметил он.
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Андрей Хмель также ответил на вопрос об озеленении микрорайонов Ольшанка и Грандичи. «Микрорайон Ольшанка озеленен исходя из планов, которые были, — отметил он. — Что касается Грандичей, то микрорайон озеленяется, на сегодняшний момент у нас план — посадить 11 тыс. деревьев, это за счет бюджетных средств. Очень много обращений поступает от жителей организовать сквер, мы готовы, но нужна реальная инициатива от людей, чтобы люди вышли, помогли (посадочный материал мы предоставим) и потом за этими деревьями ухаживали».
«Уверен, что мы движемся вперед. Жители видят, что в Гродно стало уделяться этому вопросу большее внимание, эта работа продолжится не только в центре, но и в микрорайонах», — заключил Андрей Хмель. -0-