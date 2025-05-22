Как в Гродненской области благоустраивают памятники и захоронения времен ВОВ, рассказал Караев

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время стрима на тему «Гродненщина. Год благоустройства» председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев рассказал о том, как в регионе идет работа по наведению порядка на захоронениях и содержанию памятников в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.
Какой будет обновленная набережная в Гродно, рассказал Караев «Опасности несущим и подпорным стенам нет». Караев об обрушении штукатурки на мосту в Гродно Школу и детский сад планируют построить в молодом микрорайоне Грандичи в Гродно.
Отвечая на вопрос о наведении порядка и сохранении таких мест, Юрий Караев отметил, что работа ведется в соответствии с утвержденной программой, особое внимание всех районных исполнительных комитетов страны обращено на места захоронений, памятники, на приведение их в порядок. «Мы этим занимаемся всегда, круглогодично, особенно к 9 Мая, — сказал глава области, подчеркнув, что в год 80-летия Великой Победы этому вопросу уделено особое внимание, в том числе со стороны и Генеральной прокуратуры, и Комитета госконтроля. — Мы понимаем важность увековечивания памяти. Чем дальше от Победы, тем больше необходимость сохранения памятников».
Как отметил председатель горисполкома Андрей Хмель, всего в Гродно расположено 34 воинских захоронения, и все без исключения приведены в идеальное состояние. «В этом году три масштабные реконструкции проведены. Отреконструирован памятник в парке имени Жилибера. Воинское захоронение на ул. Белуша — практически на 80% там сделаны работы, и к 16 июля, ко Дню освобождения города, еще один участок мы сделаем. И безусловно, Шталаг-324 — это новое место памяти. Установлен знак в память о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», — сказал Андрей Хмель, что работы на этом объекте велись в течение нескольких лет. -0-