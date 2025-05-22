Как в Гродненской области благоустраивают памятники и захоронения времен ВОВ, рассказал Караев

Отвечая на вопрос о наведении порядка и сохранении таких мест, Юрий Караев отметил, что работа ведется в соответствии с утвержденной программой, особое внимание всех районных исполнительных комитетов страны обращено на места захоронений, памятники, на приведение их в порядок. «Мы этим занимаемся всегда, круглогодично, особенно к 9 Мая, — сказал глава области, подчеркнув, что в год 80-летия Великой Победы этому вопросу уделено особое внимание, в том числе со стороны и Генеральной прокуратуры, и Комитета госконтроля. — Мы понимаем важность увековечивания памяти. Чем дальше от Победы, тем больше необходимость сохранения памятников».