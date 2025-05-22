Главный эндокринолог: пациентов с диабетом переведут на картриджную форму инсулина до конца года

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациентов с диабетом до конца года переведут на картриджную форму инсулина. Как улучшилось оказание эндокринологической помощи в стране за последние пять лет, рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный взрослый эндокринолог Министерства здравоохранения Ольга Салко в пресс-центре БЕЛТА.
Более 5% взрослого населения Беларуси имеет сахарный диабет II типа.
«С учетом роста распространенности диабета большое внимание государства, Министерства здравоохранения уделяется улучшению оказания помощи именно этой категории пациентов», — сказала Ольга Салко.
По ее словам, последние пять лет проходили под знаком улучшения оказания помощи пациентам с I типом диабета. Для этого было проведено достаточно много мероприятий. Совершенствовалась работа школ диабета, расширялись возможности оценки компенсации сахарного диабета и самое главное — изменялись подходы к лекарственному обеспечению.
Замглавврача отметила, что до конца года в стране реализуется концепция инсулинотерапии. Ее суть — в изменении подходов к обеспечению инсулином различных категорий пациентов. «Сегодня можем констатировать, что практически все наши дети используют аналоги инсулина — это современные виды инсулина. Все пациенты с I типом диабета используют генно-инженерные инсулины только в картриджах. Определенную часть этой категории в этом году мы переводим на использование аналогов инсулина. До конца года всех нуждающихся пациентов с диабетом II типа переведем на использование генно-инженерного инсулина в картриджах», — отметила Ольга Салко.
Главный внештатный взрослый эндокринолог отметила серьезную помощь со стороны белорусских производителей, в частности РУП «Белмедпрепараты». Предприятие освоило производство генно-инженерных инсулинов в картриджах. Таким образом, страна располагает собственным производством данных видов инсулина, что значительно облегчает оказание помощи пациентам.
Важным моментом является расширение возможности мониторирования гликемии у пациентов. Речь идет не только об использовании привычных глюкометров, но также непрерывном мониторировании гликемии. Появились новые зарегистрированные системы непрерывного мониторирования, которые могут использоваться пациентами.
Говоря о пациентах с патологией щитовидной железы, Ольга Салко отметила, что система оказания помощи выстроена достаточно хорошо. Кроме того, она затронула тему оказания помощи пациентам с так называемой редкой эндокринной патологией. Имеются в виду патология гипофиза, надпочечников, репродуктивной системы, дефицит гормона роста, преждевременное половое созревание и др.
«Государством уделяется достаточно большое внимание лекарственному обеспечению этой категории пациентов. Все больше мы выявляем пациентов с дефицитом гормона роста, пациентов с преждевременным половым созреванием. Министерством здравоохранения закупаются достаточно дорогостоящие лекарственные средства, которыми обеспечены все нуждающиеся», — подчеркнула заместитель главного врача. Также, по ее словам, централизованно закупаются достаточно дорогостоящие препараты для лечения пациентов с гормонально-активными образованиями гипофиза.
Таким образом, эндокринологической службе, пациентам с эндокринными заболеваниями в Беларуси уделяется серьезное внимание. Оказание помощи той либо иной категории пациентов с каждым годом улучшается, заключила Ольга Салко. -0-