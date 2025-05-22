Главный эндокринолог: пациентов с диабетом переведут на картриджную форму инсулина до конца года

Замглавврача отметила, что до конца года в стране реализуется концепция инсулинотерапии. Ее суть — в изменении подходов к обеспечению инсулином различных категорий пациентов. «Сегодня можем констатировать, что практически все наши дети используют аналоги инсулина — это современные виды инсулина. Все пациенты с I типом диабета используют генно-инженерные инсулины только в картриджах. Определенную часть этой категории в этом году мы переводим на использование аналогов инсулина. До конца года всех нуждающихся пациентов с диабетом II типа переведем на использование генно-инженерного инсулина в картриджах», — отметила Ольга Салко.