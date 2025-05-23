«Аэрофлот» с 1 июня запустит собственные прямые рейсы из Перми в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск. Полетная программа рассчитана на пиковый период летнего сезона. Продажа билетов уже открыта.
Первый прямой рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга в Пермь вылетит 1 июня. Самолеты будут летать с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.
«Авиакомпания “Россия”, в свою очередь, на данном направлении увеличит частоту полетов в летние месяцы с 7 до 12 рейсов в неделю», — дополнили «КП-Пермь» в пресс-службе «Аэрофлота».
Рейс SU2837 будет вылетать из Перми в 17:50, время в полете — 2 часа 25 мин. Полетная программа собственных прямых рейсов авиакомпании «Аэрофлот» по направлению «Пермь — Санкт-Петербург» завершится 29 сентября 2025 года. На первые рейсы стоимость билета в одну сторону от 9 863 ₽.