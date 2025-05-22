«Дим Димыч ушел в народ». Как студент без музыкального образования начал писать хиты

— Если увидят меня где-то в городе, сразу звонят своим друзьям, одноклассникам и рассказывают, где и когда встретили Дим Димыча. Конечно, такая добрая фанатская любовь мне приятна. Хотя есть и те, кто старается нарушить мое личное пространство. Но я на них не злюсь, не обижаюсь. Надеюсь, в будущем они поймут, что нужно быть культурными со всеми, — считает музыкант. — На одном из выступлений подросток пытался меня облить какой-то плохо пахнущей жидкостью. Я так и не понял, что это было. Хотя такие случаи единичны. Хороших куда больше. Часто стучат мне в дверь квартиры и просят маму, чтобы Дим Димыч вышел. Как-то же выслеживают, узнают, где я живу. Мама на фанатов не ругается, даже конфетами угощает.