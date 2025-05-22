«Дим Димыч ушел в народ». Как студент без музыкального образования начал писать хиты

Музыканта Дмитрия Сивчика многие запомнили еще на проекте «Х-Фактор», когда юноша вполне серьезно сделал предложение Ольге Бузовой. Тогда он только завел аккаунты в соцсетях и почти ничего не знал о блогерстве. Спустя несколько лет все кардинально изменилось: сегодня у Дим Димыча в TikTok более 2,5 млн подписчиков, а на YouTube-канале — в несколько раз больше. Хиты певца попадают в топ-чарты, а недавно его команда начала сотрудничать с известным российским лейблом. Как ему все это удалось? Поговорили с блогером о крутых проектах белорусов, интересах фанатов-подростков и их безумных поступках.
«Редко что-то масштабное получается с первого раза».
Дмитрий Сивчик больше известен как блогер Дим Димыч. В школе он успевал все: и хорошо учиться, и спортом заниматься, и участвовать в разных мероприятиях. Еще он частенько бывал на концертах популярных артистов. Уже тогда, отмечает Дим Димыч, он считал, что может выступать не хуже, а может, даже и лучше. Собственно, эти мысли и стали отправной точкой на его будущем творческом пути.
— Думаю, если бы я сказал родным и знакомым лет 10 назад, что хочу петь и выступать на сцене, они бы очень удивились. Ведь в моей семье никто всерьез не занимался музыкой. Я и сам никогда не учился в музыкальной школе, — улыбается собеседник. — Но в старших классах вдруг понял, что хочу и могу дарить людям свою энергию. Это желание и привело меня к написанию первого трека, затем второго, третьего… Конечно, без вокальных навыков все давалось не так легко, но помогало мое трудолюбие. Стал записывать песни, продвигать их в соцсетях.
Спустя время у блогера появилась команда единомышленников. Вместе они начали двигаться вперед на профессиональном уровне. Искали различные темы и образы, чтобы популяризировать творчество Дмитрия Сивчика. Он замечает, что сегодня молодежь хочет все и сразу, и дает совет: нужно начинать с малого и шаг за шагом приближаться к заветной цели.
— Редко что-то масштабное получается с первого раза. За успехом всегда стоит немало усилий. Нужно постоянно совершенствоваться, день за днем становиться своей лучшей версией, — объясняет он. — Я поверил в себя, стал записывать треки. Параллельно учился в университете и подрабатывал на стройке. Откладывал деньги, чтобы вложить их в творчество. Поэтому могу с уверенностью сказать: все возможно, было бы желание.
Родители не сразу приняли всерьез увлечение сына. Решили, что это временное хобби. Когда же увидели, с каким воодушевлением Дима занимается музыкой, пишет и выпускает трек за треком, поддержали его желание развиваться в шоу-бизнесе.
— Они узнали, что мои клипы набирают миллионные просмотры. Побывали на сольном концерте, увидели эмоции зрителей, ощутили их у себя. Так и поняли: сын сделал правильный выбор, — с гордостью рассказывает Дмитрий.
«Соцсетям нужен креативный, качественный материал».
Широкая популярность пришла к нему после участия в проекте «Х-фактор». Песня «Кубики-Рубики» буквально сразу же, как говорится, зашла публике. Жюри и зрители были удивлены смелым поступком молодого исполнителя, который преподнес Ольге Бузовой цветы и кольцо в виде кубика Рубика, сделав предложение руки и сердца. Певица хоть и рассмеялась, но подарок приняла, а о смелом белорусе узнали далеко за пределами нашей страны. Впрочем, известностью Дмитрий обязан не только экстравагантному поступку: еще до него жюри шоу дало высокую оценку вокальным данным участника. Правда, в финал проекта он не попал, но зрителю запомнился.
— Очень забавная история получилась с Ольгой Бузовой, мы круто разыграли сценку с предложением, — улыбается Дмитрий.
Еще одним масштабным проектом, в котором он с радостью принял участие, стала республиканская акция «Марафон единства». Дим Димыч выступал не только как певец, но и как блогер, ведь со временем понял: TikTok и другие молодежные социальные сети — хороший инструмент для продвижения себя. Эмоции от мероприятия у него остались самые позитивные.
— Сюда не надо вкладывать большие деньги. Соцсетям нужен креативный, качественный материал. После «Х-фактора» моя песня «Кубики-Рубики» начала вируситься в TikTok. Заметил, что под нее снимают ролики дети, и подумал: почему бы и самому не быть на одной волне с подростками, молодежью? И это зашло, — говорит он. — Придумал крутой ник — Дим Димыч. Он быстро ушел в народ. На этом нике построен весь образ. Вот так, шаг за шагом, год за годом работал над своим имиджем, и сейчас я кумир молодежи, чем очень горжусь.
Быть примером для подрастающего поколения — это еще и большая ответственность. На концертах Дмитрий старается учить детей правильным ценностям: рассказывает, как важно любить родителей, заниматься спортом, стремиться достигать цели, мечтать и не бояться шагать в ногу со временем.
— С недавних пор моя команда сотрудничает с одним из ведущих музыкальных лейблов в России — Black Star. Некоторые думают: а что здесь такого, мол, занесли денег, проплатили и работают. На самом деле это не так. В таком шоу-бизнесе только своим трудолюбием, талантом, желанием идти вперед можно чего-то добиться, — уточняет Дмитрий. — Мы выходим на серьезный уровень, делаем различные проекты, коллаборации с российскими звездами.
По словам Дмитрия Сивчика, сегодня многие белорусские артисты находятся в топ-чартах. О них говорят в российском шоу-бизнесе, приглашают принять участие в разных мероприятиях на просторах всего СНГ. В этом плане Беларусь сделала большой скачок вперед.
— На «Марафоне единства» команда блогеров на концертах собирала по 3−5 тыс. зрителей. Успех был замечен в России. Когда приезжал в Москву и другие города, слышал, как говорят об этой масштабной акции, мол, белорусы взяли такой мощный вектор, — с гордостью говорит Дмитрий. — Хочется и дальше участвовать в крутых проектах, чтобы их было как можно больше. Ведь в нашей стране много талантливых, креативных ребят. Мы не хуже российских звезд. Надо верить в своих ребят и, как говорит наш Президент, работать, работать и еще раз работать. Тогда все получится!
«У меня получается соединять разные поколения».
Большая часть фанатов Дим Димыча — подростки. Но есть в числе его зрителей и взрослые, которым близко творчество блогера и музыканта.
— На концертах вижу, как под «Кубики-Рубики» или «Буратино» поют и танцуют бабушки. Круто, что у меня как универсального игрока получается соединять разные поколения, — говорит он и отмечает, что наши родители, бабушки и дедушки порой скептически относятся к контенту в социальных сетях. — Помимо хороших, добрых песен, как у меня, в них есть обратная сторона, которая не рекомендована к просмотру подростками. Здесь на первое место выходит воспитание: ребенку в семье важно грамотно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо.
В пример Дмитрий приводит своих младших брата и сестру, которые, как и тысячи их сверстников, зависают в интернете. Знают все молодежные тренды, часами могут сидеть в TikTok, но отлично понимают, какого блогера им можно смотреть и слушать, а кто под запретом, потому что не может дать ничего полезного.
У самого Дим Димыча нет отбоя от фанатов. О своих поклонниках он рассказывает с улыбкой и теплотой:
— Если увидят меня где-то в городе, сразу звонят своим друзьям, одноклассникам и рассказывают, где и когда встретили Дим Димыча. Конечно, такая добрая фанатская любовь мне приятна. Хотя есть и те, кто старается нарушить мое личное пространство. Но я на них не злюсь, не обижаюсь. Надеюсь, в будущем они поймут, что нужно быть культурными со всеми, — считает музыкант. — На одном из выступлений подросток пытался меня облить какой-то плохо пахнущей жидкостью. Я так и не понял, что это было. Хотя такие случаи единичны. Хороших куда больше. Часто стучат мне в дверь квартиры и просят маму, чтобы Дим Димыч вышел. Как-то же выслеживают, узнают, где я живу. Мама на фанатов не ругается, даже конфетами угощает.
Блогерством Дмитрий занимается четыре года и не понаслышке знает, что в этом деле важно развиваться. Публика всегда ждет чего-то новенького, поэтому приходится не сбавлять обороты, следуя трендам.
— Мои первые подписчики, которые еще три-четыре года назад были детьми, уже выросли, стали подростками, у них появились совсем другие интересы. И это тоже нужно учитывать, — отмечает блогер. — В 24 года я не являюсь суперпользователем TikTok, но стараюсь быть на одной волне с ребятами, знаю, чем дышит наше подрастающее поколение.
Заглядывая вперед лет на 25, Дмитрий Сивчик видит себя продюсером, который может рассмотреть настоящие таланты и поддержать их.
— Молодым дарованиям нужно помогать. Я часто вспоминаю, как нелегко мне было в подростковом возрасте начинать этот путь. Через многое прошел, понимая, что должен показать людям: в жизни все возможно. Не так важно, отучился ты в музыкальной школе 10 лет или нет, — заключает Дмитрий Сивчик. — Как говорит Ольга Бузова, никому не говори, что не умеешь петь, главное — уверенно себя подавай, иди к цели и добивайся успеха. Этого я всем желаю.
Марина ВАЛАХ,
фото из открытых интернет-источников,
газета «7 дней».-0-