Практику софинансирования при асфальтировании дорог планируют применять в Гродно

Андрей Хмель также обратил внимание, что при поддержке облисполкома осуществляется ряд крупных программ, в том числе по ремонту дворовых территорий и проездов. «И мы в любом случае дойдем до каждого либо с ямочным ремонтом, либо с комплексным. Здесь просто нужно терпение, нужно подождать, потому что давать слишком много обещаний, а потом их не выполнять — это не наше кредо», — сказал он и добавил, что есть перечень первоочередных дорог и проездных улиц, например ул. Ольги Соломовой.