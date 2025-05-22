Практику софинансирования при асфальтировании дорог планируют применять в Гродно

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время стрима на тему «Гродненщина. Год благоустройства» председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель рассказал, что в 2025 году в планах сделать 28 гравийных дорог в областном центре и еще 30 — в 2026-м, передает корреспондент БЕЛТА.
«В приоритете сделать комфортный проезд всем жителям Гродно. Огромное внимание уделяется гравийным дорогам, — сказал Андрей Хмель. — В прошлом году — 30 гравийных дорог, в этом — 28. На следующий год останется еще 30».
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Глава города добавил, что дальше внимание будет уделено вопросу асфальтирования гравийных дорог. «Но это будем делать, безусловно, с участием граждан. Это будет практика софинансирования, которая есть в Бресте, мы ее изучили», — заметил он. Андрей Хмель пояснил, что работы в таком случае могут выполняться за счет городского бюджета, а материалы приобретаться за счет граждан, проживающих на этих улицах. «Добрая воля и взаимодействие граждан с властями позволят и вопрос асфальтирования дорог в перспективе решить», — сказал он.
Андрей Хмель также обратил внимание, что при поддержке облисполкома осуществляется ряд крупных программ, в том числе по ремонту дворовых территорий и проездов. «И мы в любом случае дойдем до каждого либо с ямочным ремонтом, либо с комплексным. Здесь просто нужно терпение, нужно подождать, потому что давать слишком много обещаний, а потом их не выполнять — это не наше кредо», — сказал он и добавил, что есть перечень первоочередных дорог и проездных улиц, например ул. Ольги Соломовой.
Глава города рассказал, что ремонтные работы в этом году начались раньше из-за отсутствия снега. «Дороги были в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлом году. Мы, безусловно, двигаемся дальше», — отметил он.
Во время стрима также поступил вопрос о реконструкции бетонной дороги в микрорайон Ольшанка (она начнется 26 мая), а именно в части организации объезда ремонтируемого участка — жители ул. Центральной в микрорайоне Южный беспокоятся, что именно по их улице будет увеличен поток легковушек. Как отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Андрей Жук, серьезного дискомфорта для близлежащих районов не будет. «Мы понимаем беспокойство жителей, но значительного увеличения трафика на ул. Центральной не ожидается. У водителей есть несколько альтернативных маршрутов, включая объезд по Клецкова. Да, временные неудобства неизбежны, но они окупятся», — подчеркнул он. Работы планируется завершить к 7 ноября. -0-