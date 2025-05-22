«Проект не шаблонный и рожден в диалоге». Молодежь стройкомплекса обустроит сквер в Витебске

Так, концепция включает создание и благоустройство нескольких тематических парковых зон. Предусмотрена зона амфитеатра — молодые архитекторы предложили оригинальные решения по применению тентовых покрытий над зрительскими местами и сценой для создания более комфортных условий проведения культурно-массовых мероприятий. Учтены также зона детской площадки с игровым оборудованием для разных возрастов и зона спортивных тренажеров. В планах появление и зоны семейного отдыха с местами для костров и мангалов, благоустройство танцевальной площадки и строительство открытого деревянного навеса — перголы, где во время массовых мероприятий можно будет разместить торговые киоски.