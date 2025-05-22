«Проект не шаблонный и рожден в диалоге». Молодежь стройкомплекса обустроит сквер в Витебске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год благоустройства молодежь двух предприятий системы Министерства архитектуры и строительства, ОАО «Доломит» и УП «Белниипградостроительства», выступила с инициативой по благоустройству сквера в микрорайоне Руба Витебска. Молодые архитекторы разработали концепцию, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Министерстве архитектуры и строительства.
Сквер планируется заложить по ул. Доломитовая в микрорайоне Руба. Во время сегодняшнего обсуждения концепции была дана высокая оценка представленным предложениям, появились и новые интересные идей, которые молодые архитекторы учтут при завершении работы над проектом. Заинтересованность в его воплощении высказали не только руководство и коллектив завода «Доломит», но и представители городского исполнительного комитета Витебска. Поддержка города станет гарантом реализации архитектурных решений в полном объеме.
Так, концепция включает создание и благоустройство нескольких тематических парковых зон. Предусмотрена зона амфитеатра — молодые архитекторы предложили оригинальные решения по применению тентовых покрытий над зрительскими местами и сценой для создания более комфортных условий проведения культурно-массовых мероприятий. Учтены также зона детской площадки с игровым оборудованием для разных возрастов и зона спортивных тренажеров. В планах появление и зоны семейного отдыха с местами для костров и мангалов, благоустройство танцевальной площадки и строительство открытого деревянного навеса — перголы, где во время массовых мероприятий можно будет разместить торговые киоски.
Инициативная молодежь вынесла на рассмотрение, кроме того, варианты малых архитектурных форм, скамеек, урн для раздельного сбора мусора, предложила цветочные и кустарниковые композиции и способы освещения сквера, продумали молодые профессионалы и другие нюансы. При этом особое внимание они уделили сохранению сложившегося устройства сквера и его естественно природного стиля, нашли и дизайнерские решения по закреплению образа предприятия «Доломит» в благоустройстве сквера.
«Мы не просто разработали концепцию — мы надеемся быть причастными к ее реализации. Выполнять проект стоит поэтапно, с акцентом на сохранение уникального ландшафта. Рассчитываем, что инициатива будет поддержана, ведь подобные начинания становятся точкой роста для микрорайона», — считает заместитель директора УП «Белниипградостроительства» Дмитрий Семенкевич.
Реализация проекта станет примером успешного сотрудничества руководства и молодежи. Как считают его идейные вдохновители, подобные инициативы дают возможность не только внести что-то новое в городское пространство, но и объединить молодых специалистов из разных сфер вокруг общей цели.
«Этот проект выделяется среди всех, что сегодня реализуются в городе. Он не шаблонный, не типовой и рожден в диалоге с молодежью. Уверен, именно такие проекты вдохнут в микрорайон Руба новую жизнь и сделают его еще уютнее и современнее», — подытожил заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета Павел Шикшнян. -0-