Подросток предстанет перед судом за жестокое нападение в Ростове

По версии следствия, в марте на улице Пушкинской между подростком и 19-летним молодым человеком вспыхнул конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний достал нож и нанес парню несколько ударов в грудь и бедро. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков. Пострадавшего госпитализировали, благодаря своевременной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.