Подросток предстанет перед судом за жестокое нападение в Ростове

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент произошел весной этого года на одной из центральных улиц города. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, в марте на улице Пушкинской между подростком и 19-летним молодым человеком вспыхнул конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний достал нож и нанес парню несколько ударов в грудь и бедро. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков. Пострадавшего госпитализировали, благодаря своевременной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.
Сейчас все материалы уголовного дела переданы в суд. Подростку грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия». На время следствия обвиняемый находился под домашним арестом.
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