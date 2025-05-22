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Подросток предстанет перед судом за жестокое нападение в Ростове

17-летний парень предстанет перед судом за жестокое нападение в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент произошел весной этого года на одной из центральных улиц города. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, в марте на улице Пушкинской между подростком и 19-летним молодым человеком вспыхнул конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний достал нож и нанес парню несколько ударов в грудь и бедро. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков. Пострадавшего госпитализировали, благодаря своевременной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

Сейчас все материалы уголовного дела переданы в суд. Подростку грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия». На время следствия обвиняемый находился под домашним арестом.

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