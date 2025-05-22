В Сызрани модернизируют инфраструктуру обращения с твердыми бытовыми отходами.
В текущем году в Сызрани за счет субвенций планируется приобрести более 2 тысяч новых контейнеров, отремонтировать около 100 площадок и построить 12 новых. Для предотвращения несанкционированного сброса шин организована их централизованный сбор и доставка на перерабатывающее предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
Транспортный парк перевозчика насчитывает 29 единиц техники, включая мусоровозы и ломовозы. В 2025 году планируется закупить 6 новых машин, в том числе технику, которая скоро будет производиться в Тольятти.
Вся накопляемая территориями твердые коммунальные отходы поступают на мусоросортировочный комплекс «Фаворит-1», мощность которого составляет 80 тысяч тонн в год. Отходы вручную сортируются на фракции, пригодные для переработки, оставшиеся отходы подлежат захоронению.
Полигон АО «Экопром» будет реконструирован до 2027 года, также построят новый мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью до 100 тысяч тонн в год.
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