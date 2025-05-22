В Сызрани модернизируют инфраструктуру обращения с твердыми бытовыми отходами.

В текущем году в Сызрани за счет субвенций планируется приобрести более 2 тысяч новых контейнеров, отремонтировать около 100 площадок и построить 12 новых. Для предотвращения несанкционированного сброса шин организована их централизованный сбор и доставка на перерабатывающее предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.