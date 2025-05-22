«Покупатели есть». О судьбе гостиницы «Гродно» рассказал глава города

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время стрима на тему «Гродненщина. Год благоустройства» председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель рассказал о судьбе гостиницы «Гродно», передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос жителей города над Неманом, что будет с реконструкцией гостиницы «Гродно» на ул. Поповича, было отмечено, что за эту работу брались частные организации, которые проявили недобросовестность. «На сегодняшний день расторгнут инвестдоговор между корпорацией и Гродненским облисполкомом. Сейчас в судебном порядке будет рассматриваться вопрос о возврате (объекта. — Прим. БЕЛТА) в коммунальную собственность. Этот процесс начат, и уже принципиальное решение принято», — сказал Андрей Хмель.
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«Очень хочется верить, что в течение нескольких месяцев этот вопрос решим. Покупатели новые (надеюсь, ответственные) на сегодняшний день есть. Объект будет выставлен на торги. Покупатели есть, и их несколько, потому что гостиничный бизнес в Гродно — это лакомый кусочек», — добавил глава города.
Андрей Хмель также отметил, что динамика вопроса известной гродненцам под названием «Беларусь» гостиницы много лучше. «Завершаются отделочные работы, установлены лифты. В очень высокой степени готовности эта гостиница», — заметил он. Как прозвучало, с открытием этой гостиницы в городе над Неманом появится около 300 мест для проживания туристов. -0-