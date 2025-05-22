«Покупатели есть». О судьбе гостиницы «Гродно» рассказал глава города

Отвечая на вопрос жителей города над Неманом, что будет с реконструкцией гостиницы «Гродно» на ул. Поповича, было отмечено, что за эту работу брались частные организации, которые проявили недобросовестность. «На сегодняшний день расторгнут инвестдоговор между корпорацией и Гродненским облисполкомом. Сейчас в судебном порядке будет рассматриваться вопрос о возврате (объекта. — Прим. БЕЛТА) в коммунальную собственность. Этот процесс начат, и уже принципиальное решение принято», — сказал Андрей Хмель.