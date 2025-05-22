«Дистанцироваться, но не выходить». Василец про стратегию США в украинском конфликте

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия США в украинском конфликте заключается в том, чтобы дистанцироваться, но не выходить из него окончательно. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
Дмитрий Василец отметил, что у Соединенных Штатов есть масса инструментов, чтобы сделать Киев и страны Евросоюза более сговорчивыми и склонить их к мирному урегулированию конфликта в Украине. По его мнению, США по-прежнему являются главной военно-политической силой в мире, которая аккумулирует у себя большое количество военных технологий. Таким образом, Вашингтон может диктовать свою волю тем странам, которые якобы находятся с ним в коалиции, а по факту — в прямом подчинении.
«Уровень этого подчинения, конечно, может быть различным, но в той или иной форме глобальный контроль США все равно присутствует. Поэтому очевидно, что у Соединенных Штатов Америки есть масса инструментов для того, чтобы добиваться своих целей», — уверен Дмитрий Василец.
Почему Украину не принимают в блок НАТО, объяснил Василец.
Вместе с тем, подчеркнул он, внутри США есть группа, которая имеет другую точку зрения и не желает добиваться прекращения конфликта в Украине. «Таким образом, мы видим, что США выбирают дистанцироваться, но не выходить из этого конфликта. Если даже предположить, что США заявят о выходе из переговорного процесса, то сервисы, которые предоставляет американская армия, — спутниковая разведка, связь и много чего еще — по-прежнему будут доступны натовской частной военной компании ВСУ. Нужно понимать, что это тактическое отстранение на время с учетом того, что перед США стоят более серьезные угрозы — это и Иран, и Китай. Там нужно много внимания и ресурсов», — констатировал общественный деятель. -0-