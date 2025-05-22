«Дистанцироваться, но не выходить». Василец про стратегию США в украинском конфликте

Вместе с тем, подчеркнул он, внутри США есть группа, которая имеет другую точку зрения и не желает добиваться прекращения конфликта в Украине. «Таким образом, мы видим, что США выбирают дистанцироваться, но не выходить из этого конфликта. Если даже предположить, что США заявят о выходе из переговорного процесса, то сервисы, которые предоставляет американская армия, — спутниковая разведка, связь и много чего еще — по-прежнему будут доступны натовской частной военной компании ВСУ. Нужно понимать, что это тактическое отстранение на время с учетом того, что перед США стоят более серьезные угрозы — это и Иран, и Китай. Там нужно много внимания и ресурсов», — констатировал общественный деятель. -0-