Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году

Среди крупнейших объектов 2025 года, как уточнили в релизе — строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возводят второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута. Кроме того, два дорожных объекта строится в Республике Алтай: в Майминском районе возводится мост через реку Катунь, а в Чемальском районе идёт строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак — Каракол.