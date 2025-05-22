Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Для достижения показателей национального проекта “Инфраструктура для жизни” в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 300 региональных и местных объектов строительства и реконструкции общей протяжённостью более 1,1 тысячи километров. Это транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Среди крупнейших объектов 2025 года, как уточнили в релизе — строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возводят второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута. Кроме того, два дорожных объекта строится в Республике Алтай: в Майминском районе возводится мост через реку Катунь, а в Чемальском районе идёт строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак — Каракол.