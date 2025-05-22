Скандалы с коллегами, роман с Нагиевым и борьба с алкоголем: Ларисе Гузеевой — 66

Лариса Гузеева отмечает день рождения 23 мая.
Лариса Гузеева — известная актриса театра и кино. Популярность и всенародную любовь ей принесла роль Ларисы Огудаловой в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс». С тех пор она много снималась. 23 мая актрисе исполняется 66 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Ларисы Гузеевой.
Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области. Ее мать работала учителем истории в местной школе. Отца девочка никогда не видела, росла с отчимом. После школы Лариса поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где она обучалась на курсе Владимира Петрова. После института ей предстояло работать в Оренбургском областном драматическом театре, но судьба распорядилась иначе — Гузеева пошла по пути кинематографа.
Карьера Ларисы Гузеевой.
Лариса Гузеева стала популярной еще в студенческие годыФото: Юрий Самолыго/ТАСС.
Впервые Гузеева появилась на экранах в эпизодической роль в легендарном детективе «Место встречи изменить нельзя». Чуть позже Лариса сыграла Ларису Огудалову в фильме «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова. Именно эта роль сделала актрису по-настоящему популярной, принесла ей всеобщую любовь и признание, став ее визитной карточкой.
«Это был характер, который я придумала и я отыграла. Я всё время говорю: “Мама дала мне имя, а Рязанов — фамилию”. Потому что, если бы не было “Жестокого романса”, а, допустим, был второй мой фильм “Соперницы”, то он был моим первым и единственным, потому что это был беспредел. Я благословляю небо, благословляю Рязанова, что он меня взял на эту роль, что я ее сыграла», — рассказывала актриса.
Впоследствии Лариса Гузеева снялась в фильмах «Встретимся в метро», «Соперницы», «Чужие здесь не ходят» (1985), а также принимала участие в различных проектах киностудии «Ленфильм» в период с 1986 по 1990 год. В 1980-х годах актриса снаялась в таких картинах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Секретный фарватер», «Таинственный узник», «Белое проклятье», «Жизнь Клима Самгина» и другие. В 1990-х годах ее фильмография пополнилась такими работами, как «Избранник» и «Дом». С началом нового тысячелетия Гузеева продолжила активно сниматься, сыграв главные роли в телесериалах «Маросейка, 12» и «Наследницы», а также приняв участие в других проектах.
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В последующие годы актрису можно было увидеть в драматическом фильме «Колокол», а также в сериалах «Три товарища» и «Море. Горы. Керамзит». В 2023 году Лариса Гузеева исполнила одну из ролей в комедии Аскара Узабаева «Теща». Кроме того, она регулярно выступала на театральной сцене, участвуя в постановках «Клара, деньги и любовь» и «Пять вечеров».
Лариса Гузеева также известна своей работой на телевидении. Она была ведущей шоу «Я — мама» и с 2008 года является лицом популярного телешоу «Давай поженимся!». В 2023 году Гузеева начала вести подкаст «Письма». Ранее она также вела различные программы на Первом канале и была членом жюри различных телешоу.
Личная жизнь Ларисы Гузеевой.
Каха стал вторым мужем ГузеевойФото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов.
Лариса Гузеева трижды выходила замуж. Со своим первым мужем оператором Ильей Древновым Лариса познакомилась во время съемок фильма «Соперницы». Он привлек актрису своим интеллектом, но оказался алкоголиком и наркоманом.
Позже он даже стал поднимать руку на свою молодую супругу. Известно, что в этот же период она закрутила роман Дмитрием Нагиевым, однако в итоге снова вернулась к мужу.
«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил, — делилась звезда. — Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей», — передает слова Гузеевой «Комсомольская правда».
Дочь Ольга родилась в третьем браке ГузеевойФото: Виталий Белоусов / РИА Новости.
Однако в итоге Лариса все-таки подала на развод. Позднее Гузеева узнала, что Илья умер от передозировки. «Я его любила очень и как он меня любил, такого не было никогда. Чувство вины меня не покидало: если бы я была рядом, человек бы не умер. Я долго страдала. Я мучилась, я сходила с ума», — рассказывала актриса, отметив, что сама длительное время пыталась избавиться от пристрастия к алкоголю.
Со вторым мужем редактором Кахой Толордавой Лариса Гузеева также познакомилась на съемках. Отношения развивались стремительно и вскоре у пары родился сын Георгий. Брак с Кахой Толордавой продлился недолго — вскоре они с Гузеевой развелись. В 1999 году артистка вышла замуж за давнего приятеля и друга Игоря Бухарова. В 2000 году у них родилась дочь Ольга.
Скандалы с Ларисой Гузеевой.
Ссоры с Розой Сябитовой.
На Первом канале Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!» совместно с профессиональной свахой Розой Сябитовой. Частые словесные перепалки между ведущими давно стали привычными для зрителей.
В одном из выпусков, посвященном жениху из Италии, обсуждение между Гузеевой и Сябитовой переросло в ожесточенную дискуссию. Темой спора стали традиционные роли и обязанности мужчин и женщин в семейной жизни. В разгар конфликта Роза Сябитова, не желая уступать оппонентке, воскликнула: «Ты что, глупая? Я понять не могу!», однако Лариса Гузеева предпочла не реагировать на выпад коллеги.
В частной жизни, по словам Розы Сябитовой, близких отношений между ними не сложилось. Тем не менее, в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» сваха отметила, что воспринимает Гузееву не только как коллегу по проекту, но и как члена семьи.
Конфликт с Гариком Харламовым.
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Гарик Харламов довольно часть подшучивал в адрес Ларисы Гузеевой. В ходе подкаста с комиком Данилой Поперечным Харламов поделился историей, с чего началось их творческое противостояние. По его словам, он разместил в интернете видеоролик, в котором сцена из мультфильма «Простоквашино» была наложена на аудиофрагмент из телепередачи «Давай поженимся!», где Гузеева позволила себе нецензурное выражение.
Отмечается, что телеведущая действительно употребила ненормативную лексику в эфире, комментируя историю мужчины, выросшего в детском доме. Ее резкое высказывание было адресовано отчиму героя передачи, ставшему причиной его тяжелого детства.
Публикация вызвала широкий общественный резонанс, после чего Харламов решил систематически использовать образ Гузеевой в своих юмористических номерах. Впоследствии ведущая программы «Давай поженимся!» призналась, что устала от постоянных шуток со стороны комика. Тем не менее в прошлом году Лариса Гузеева и Гарик Харламов смогли наладить отношения на съемках фильма «Теща».