Скандалы с коллегами, роман с Нагиевым и борьба с алкоголем: Ларисе Гузеевой — 66

«Это был характер, который я придумала и я отыграла. Я всё время говорю: “Мама дала мне имя, а Рязанов — фамилию”. Потому что, если бы не было “Жестокого романса”, а, допустим, был второй мой фильм “Соперницы”, то он был моим первым и единственным, потому что это был беспредел. Я благословляю небо, благословляю Рязанова, что он меня взял на эту роль, что я ее сыграла», — рассказывала актриса.