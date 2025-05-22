Названы ключевые цели Трампа в переговорах по Украине

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что главная цель президента США Дональда Трампа — как можно скорее завершить конфликт в Украине и выстроить более стабильные отношения с Россией. Об этом пишет Lenta.ru.
— Трамп, несмотря на имидж постоянно меняющего свою точку зрения политика, на самом деле довольно последователен. Еще в ходе избирательной кампании он взял курс на прекращение конфликта, причем в короткие сроки, и продолжает его придерживаться, — отметил парламентарий.
По его мнению, Трамп рассматривает Россию не как объект давления, а как важного игрока на мировой арене, с которым лучше выстраивать диалог, чем конфронтацию. Как заявил Новиков, Россия для Трампа — не объект получения выгоды от инвестиций.
— Он понимает, что к Москве надо относиться уважительно, что нельзя провоцировать. При этом Трамп имеет в виду, что в ближайшие десятилетия главным экономическим, политическим и стратегическим оппонентом США будет Китай, — допустил депутат.