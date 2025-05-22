Кирилл Серебренников представил на Каннском кинофестивале немецкоязычный фильм о нацистском враче Йозефе Менгеле

Хронологии в фильме нет. Все как в калейдоскопе — страны, годы, имена, вечный бег в никуда, но при этом вполне устроенная жизнь для такого исчадия ада, так и не понесшего наказания за свои злодеяния. Удивительно, но в середине 1950-х Менгеле побывал даже в Мюнхене, где у него немало сочувствующих, встретился с отцом и тоже нацистом по духу. В конце 70-х к нему в Бразилию приезжает сын. Они давно не виделись, и Ролф хочет задать отцу вопросы о его страшных деяниях, которые парню не дают покоя.