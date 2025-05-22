Кирилл Серебренников представил на Каннском кинофестивале немецкоязычный фильм о нацистском враче Йозефе Менгеле

78-й Каннский кинофестиваль начал притормаживать свое бурное течение, хотя до его завершения остается несколько дней. Уже нет сумасшедшей битвы за билеты, за которые приходится вести битву даже аккредитованным журналистам.
Уже не выходят фестивальные журналы, резко прервалась публикация рейтинга критиков ведущих мировых изданий. Финальные премьеры больше не получат оценки в баллах, оставив пальму первенства «Двум прокурорам» Сергея Лозницы, снятым на русском языке. Много лет живущего в Берлине Лозницу позиционируют в Каннах как украинского режиссера, хотя он родился в Белоруссии и исключен из рядов Украинской киноакадемии в ответ на заявление о безумии запрета всех русских фильмов в мире. В частности, Лозница сказав, что нельзя судить о людях по паспорту, а только по поступкам, сам оказался между двух огней.
Еще на пике фестиваля прошла премьера фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова, снятого на немецком языке в копродукции Германии и Франции, согласно данным фестиваля. Многие указывают в числе производителей Мексику, Испанию, другие страны, но в официальном перечне их нет. Наверное, можно было бы упомянуть и Латвию, где проходила часть съемок, судя по репортажам с мест. Сценарий написан Серебренниковым по одноименному роману французского писателя Оливье Геза.
Никаких акций протеста по поводу участия «русского Серебренникова», как это было три года назад накануне показа «Жены Чайковского» (независимый проект без участия госденег) и отчасти в прошлом году, когда в конкурсе участвовал англоязычный фильм о Лимонове, со стороны украинских киноинституций не было.
«Исчезновение Йозефа Менгеле» — окончательно европейский проект, а сам Серебренников все меньше воспринимается как российский режиссер, хотя и говорит о необходимости налаживания связей между Европой и Россией в области культуры. В дни фестиваля, но еще до премьеры, ему вручили орден Почетного легиона, отметив вклад в культуру Франции и Европы. Происходило это в присутствии руководства главного мирового киносмотра. Награду вручала министр культуры Франции Рашида Дати. С орденом на лацкане пиджака Кирилл Серебренников и пришел на свою премьеру.
Фильм разделен на главы, названные по именам, которые носит главный герой — Йозеф, Грегор, Петер. Он служил в СС, проводил чудовищные эксперименты на узниках Освенцима, прикрываясь благими научными намерениями, был тогда бравым красавцем Йозефом. После войны чудом сбежал в Аргентину, сменил несколько латиноамериканских стран, храня в душе верность идеям Третьего рейха.
Хронологии в фильме нет. Все как в калейдоскопе — страны, годы, имена, вечный бег в никуда, но при этом вполне устроенная жизнь для такого исчадия ада, так и не понесшего наказания за свои злодеяния. Удивительно, но в середине 1950-х Менгеле побывал даже в Мюнхене, где у него немало сочувствующих, встретился с отцом и тоже нацистом по духу. В конце 70-х к нему в Бразилию приезжает сын. Они давно не виделись, и Ролф хочет задать отцу вопросы о его страшных деяниях, которые парню не дают покоя.
Российский оператор Владислав Опельянц сумел передать всю цветовую палитру черно-белого кино. Каждый кадр хоть в раму помещай: столько в нем света, бликов, оттенков тьмы.
Среди художников — Владислав Огай («Лимонов: баллада об Эдичке», «Сто лет тому вперед», «Жена Чайковского», «Уроки фарси») и Татьяна Долматовская, постоянно работающая художником по костюмам на картинах Серебренникова. Музыку написал Илья Демуцкий — тоже человек команды как в кино, так и в театре. Музыка органично вписалась во все шорохи и крики, лай собак, который стал опознавательным знаком страшных лет нацизма. Среди продюсеров картины — Илья Стюарт, работавший с Серебренниковым на «Петровых в гриппе» и «Лимонове: балладе об Эдичке».
Аугуст Диль — тончайший актер, доказавший это и прежде в картинах «Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь», «Мастер и Маргарита», где он сыграл Воланда. Удивительно, что европейский кастинг оказался таким длительным, и к выбору Диля пришли не сразу.
Йозефа Менгеле называли Ангелом смерти за его страшные эксперименты над жертвами Освенцима. Он прожил долгую жизнь после Второй мировой войны в Латинской Америке, где и скончался в 1979 году. В начале фильма бразильские студенты исследуют его скелет, а имя Менгеле им ни о чем не говорит. Все смывается, как песок.
В прошлом году Серебренников представлял в основном конкурсе свой первый англоязычный фильм «Лимонов: баллада об Эдичке». «Исчезновение Йозефа Менгеле» он снимал на немецком языке. Фильм впервые, а это шестое присутствие Серебренникова в Каннах, участвует во внеконкурсной программе «Каннские премьеры», хотя объективно лучший в его послужном списке. В содружестве с мощными европейскими партнерами он сделан на принципиально новом производственном уровне, и это невозможно не заметить.
Главного героя мы видим в разные периоды жизни, в расцвете лет и в старости. У Диля сложный грим, который не мешает восприятию, но сильно изменил его лицо, придав еще большей выразительности. В картине снимались в основном немецкие актеры, вплоть до Бургхарта Клаусснера в роли отца Менгеле (он также снимался у Спилберга, Долдри, Беккера, многих важных немецких картинах).
Если прежние работы Серебренникова вызывали вопросы и их попадание в Канны многие объясняли политической повесткой, то новая картина их снимает. Однако появляются новые, связанные с тем, что фильм оказался за чертой конкурса, в котором не так много приметных фильмов и хватает проходных. Но тут уже в силу вступает новый виток политкорректности, связанный с еврейским вопросом и присутствием двух фильмов, пусть и формально связанных с Россией.