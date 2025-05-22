Дед Мороз опроверг сообщения о том, что живет в Воркуте

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил «отморозить ухи» тем, кто распускает «такие слухи».
Ранее в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн якобы сказал, что «настоящий Дед Мороз — в Воркуте».
«Я тут узнал, что в интернете слух появился обо мне: мол я живу не там, где всегда жил, в сказочном Великом Устюге, а переехал жить в Воркуту. Я конечно понимаю, зимой везде холодно, но давайте будем честными друг с другом. Мое сердце и все мои сказочные помощники уже много-много лет ждем вас именно здесь — в Великом Устюге Вологодской области. Именно отсюда начинаются все мои путешествия по России и миру. И даже если захотите приехать ко мне лично, знайте — моя вотчина открыта для всех добрых гостей круглый год. И знайте, что за такие слухи могу отморозить ухи», — сказал Дед Мороз в видео, размещенном в его Telegram-канале.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчине есть деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
РИА Новости пока не располагает комментарием администрации Республики Коми по поводу слов про Деда Мороза, якобы озвученными врио главы региона.