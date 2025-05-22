Названа сумма премии, которую получат игроки ярославского «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина

Игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив» получат премию около миллиарда рублей за победу в Кубке Гагарина. Об этом 22 мая сообщил портал Metaratings.
При этом издание Sports.ru сообщает, что потолок заработных плат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в текущем сезоне составляет 900 миллионов рублей, и при его расчете не учитываются премии.
Напомним, накануне ярославский «Локомотив» обыграл со счетом 2:1 в овертайме челябинский «Трактор» и впервые завоевал Кубок Гагарина.
По итогам турнира были определены лучшие игроки финальной серии Кубка. Все лауреаты представляют «Локомотив».
Так, лучшим вратарем был признан Даниил Исаев, защитником — Андрей Сергеев, нападающим — Георгий Иванов.