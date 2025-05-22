Вместо стакана воды: стоит ли помогать деньгами взрослым детям и ждать того же в ответ

— Это механизм защиты, когда человек не может сам о себе позаботиться и хочет получить эту поддержку, помогая финансово. Если родитель считает, что сейчас он даст своему ребенку денег, а потом тот поможет ему в ответ — это повод обратиться к психологу за помощью, чтобы расставить свои мысли по полочкам и осознать, что никто не обязан помогать в ответ, даже дети. Поэтому можно помогать взрослым детям исключительно посильной суммой, не жертвовать своим финансовым комфортом и не ждать помощи взамен, — объяснила Наумова.