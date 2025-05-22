Загитова ответила на критику из-за «слишком огромных губ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему решила увеличить губы. Спортсменка ответила на критику, заявив, что каждый человек сам выбирает, как ему выглядеть.
Загитова призналась, что решилась увеличить губы после того, как начала носить брекеты.
«Мне захотелось сделать себе губы, и это было в тот момент, когда мне поставили брекеты. Если человеку что-то не нравится в себе, почему бы ему это не исправить? Не вижу в этом ничего такого», — сказала она в беседе с коллегой по цеху Евгенией Медведевой в шоу «БеС комментариев».
По ее словам, человек должен заботиться о своей самооценке и смотреть на себя в зеркало с мыслью: «Какой я классный».
Она подчеркнула, что довольна тем, как она выглядит. Тем, кто критикует ее за худобу, Загитова ответила, что ей комфортно в таком весе.
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