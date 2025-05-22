Загитова ответила на критику из-за «слишком огромных губ»

«Мне захотелось сделать себе губы, и это было в тот момент, когда мне поставили брекеты. Если человеку что-то не нравится в себе, почему бы ему это не исправить? Не вижу в этом ничего такого», — сказала она в беседе с коллегой по цеху Евгенией Медведевой в шоу «БеС комментариев».