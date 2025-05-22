Крыса покусала сотрудницу российского военкомата

В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент: сотрудницу военкомата укусила крыса прямо на рабочем месте. Как сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 66-летняя женщина находилась на своем рабочем месте. Онавыполняла трудовые обязанности, когда грызун напал на нее. В результате нападения пострадавшая получила укушенную рану второго пальца левой кисти.
После происшествия женщина обратилась за медицинской помощью, где врачи зафиксировали травму. По данным издания, ее состояние оценивается как удовлетворительное, и после оказания необходимой помощи она была отпущена домой.
Пока официальных комментариев от руководства учреждения или городских властей не поступало.