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Крыса покусала сотрудницу российского военкомата

Сотрудницу военкомата в Петербурге укусила крыса на рабочем местеВ Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент: сотрудницу военкомата укусила крыса прямо на рабочем месте.

В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент: сотрудницу военкомата укусила крыса прямо на рабочем месте. Как сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 66-летняя женщина находилась на своем рабочем месте. Онавыполняла трудовые обязанности, когда грызун напал на нее. В результате нападения пострадавшая получила укушенную рану второго пальца левой кисти.

После происшествия женщина обратилась за медицинской помощью, где врачи зафиксировали травму. По данным издания, ее состояние оценивается как удовлетворительное, и после оказания необходимой помощи она была отпущена домой.

Пока официальных комментариев от руководства учреждения или городских властей не поступало.