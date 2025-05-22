Павел Деревянко объявил о скорой свадьбе и пригласил в свой родной Таганрог

По словам Деревянко, Таганрог — это не просто точка на карте, а место с уникальной историей, архитектурой и атмосферой. Узкие улочки, старинные здания, памятники литературным гениям и тёплое Азовское море — всё это, по мнению артиста, делает город идеальным для туризма и вдохновения.