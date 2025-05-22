Павел Деревянко объявил о скорой свадьбе и пригласил в свой родной Таганрог

На прошедшей сегодня церемонии объявления шорт-листа IV Национальной премии интернет-контента актёр Павел Деревянко стал главным героем.
В беседе с ведущей Аленой Жигаловой артист не только поделился личными новостями, но и затронул важную тему любви к малой родине, вдохновив гостей рассказами о своём родном Таганроге.
Первым сюрпризом для публики стало признание Деревянко о предстоящем бракосочетании с бизнесвумен Зоей Фуць. На вопрос Жигаловой о личной жизни актёр ответил с улыбкой: «Предложение было сделано на стадионе Динамо».
Рассказал актёр и о другой своей любви — к малой родине, родному Таганрогу.
«Это небольшой, но удивительный город в Ростовской области, который подарил миру Антона Чехова, Фаину Раневскую и многих других выдающихся людей», — отметил Павел.
Актёр подчеркнул, что с годами его любовь к родным местам только крепнет, и призвал зрителей открыть для себя этот южный уголок России.
По словам Деревянко, Таганрог — это не просто точка на карте, а место с уникальной историей, архитектурой и атмосферой. Узкие улочки, старинные здания, памятники литературным гениям и тёплое Азовское море — всё это, по мнению артиста, делает город идеальным для туризма и вдохновения.
«Этот город достоин большего, и я хочу вдохнуть в него новую жизнь, — отметил Деревянко. — Таганрог ждет гостей: прогуляйтесь по чеховским местам, попробуйте местную кухню и ощутите “южную” доброту, о которой писатель рассказал с таким теплом».