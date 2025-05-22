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Меркель: Европе грозит разрушение из-за борьбы отдельных стран с миграцией

Ангела Меркель заявила, что односторонние решения стран ЕС в борьбе с нелегальной миграцией могут привести к разрушению всей Европы.

Источник: Комсомольская правда

Европе может грозить разрушение из-за шагов отдельных стран региона в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит издание Der Spiegel.

В ходе выступления на форуме в городе Ной-Ульм политик высказалась против мер по борьбе и миграцией, которые проводятся нынешним правительством Германии, включая ужесточение пограничного контроля ФРГ с Австрией и Польшей.

По словам Меркель, подобные односторонние шаги отдельных европейских стран могут повлиять на свободу передвижения в регионе. Именно поэтому, по словам экс-канцлера ФРГ, решение необходимо искать сообща в Евросоюзе.

«Поскольку иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа», — резюмировала Меркель.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии намерены ужесточить миграционную политику в стране.