«Ветераны России» осудили нелегальные экскурсии по монументу «Родина-мать»

Трагический инцидент во время экскурсии внутри монумента «Родина-мать зовёт!» вызывает серьёзные вопросы. По имеющейся информации, есть основания полагать, что экскурсия могла проводиться с нарушениями — по одной из версий, она была нелегальной.
Ильдар Резяпов.
Председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО.
Данную ситуацию необходимо взять под особый контроль и тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, отметил он. Общественники уже направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России для проведения объективного расследования.
Наш собеседник обратил внимание на тревожные сигналы, поступающие о состоянии самого монумента. Как рассказывают бывшие сотрудники музея-заповедника «Мамаев-курган», внутри «Родины-матери» отсутствуют элементарные условия для безопасного проведения экскурсий: нет нормальной вентиляции, а инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей. Необходимо провести полную проверку организации экскурсионной деятельности и условий безопасности на объекте, считает он.
«Гибель человека — это всегда трагедия, и мы выражаем соболезнования родным и близким Николая Чеснокова. Однако необходимо сделать всё возможное, чтобы подобные случаи не повторялись. Памятники истории и славы нашего народа должны быть не только священными для каждого гражданина, но и безопасными для посещения», — подытожил Резяпов.
Напомним, сегодня появились сообщения, что в голове знаменитого монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде нашли труп мужчины. Вскоре выяснилась личность погибшего — им оказался ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков. Смерть могла наступить из-за отрыва тромба. В СМИ высказали предположение, что мужчина оказался внутри памятника в ходе незаконной экскурсии. Life.ru удалось связаться с экс-сотрудницей «Мамаева-кургана» и выяснить, что внутри «Родины-матери» действительно проводились неофициальные экскурсии «для своих».