«Ветераны России» осудили нелегальные экскурсии по монументу «Родина-мать»

«Гибель человека — это всегда трагедия, и мы выражаем соболезнования родным и близким Николая Чеснокова. Однако необходимо сделать всё возможное, чтобы подобные случаи не повторялись. Памятники истории и славы нашего народа должны быть не только священными для каждого гражданина, но и безопасными для посещения», — подытожил Резяпов.