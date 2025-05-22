Путин вручил госнаграды многодетным семьям

Орденом «Родительская слава» Путин наградил Ольгу Вандышеву из Волгоградской области, Евгения и Ольгу Ереминых из Архангельской области, Ваху Исраилова и Седу Касымову из Чеченской Республики, Алексея и Снежану Кузьминых из Чувашии, Маргариту Неверт из Оренбургской области, Михаила и Елену Поляковых из Архангельской области, Игоря Пустовалова из Тамбовской области, Александра и Наталью Рожковых из Рязанской области, Андрея и Наталью Фоменко из Челябинской области, Раису Шутину из Тульской области.