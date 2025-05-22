VK Education и Московская школа кино подготовят креативных продюсеров digital-шоу

— Сегодня digital-шоу — это не просто контент, а целые вселенные, где креатив встречается с технологиями, а зритель становится соучастником. Наша программа — это возможность не просто научиться создавать проекты, а понять их ДНК: от первой идеи до финальных титров. 18 грантов — это 18 шансов для тех, кто готов не просто смотреть, а менять индустрию. Приходите не за дипломом, а за опытом, связями и возможностью сделать свое шоу — таким, чтобы его запомнили, — дополняет Мария Ситковская, директор университета креативных индустрий Universal University.