VK Education и Московская школа кино подготовят креативных продюсеров digital-шоу

VK Education и Московская школа кино открывают набор на совместную образовательную программу «Креативный продюсер digital-шоу». Студенты научатся создавать развлекательные шоу и получат возможность запустить собственные проекты под руководством экспертов VK и индустрии. Лучшие выпускники программы смогут присоединиться к команде VK.
Программа «Креативный продюсер digital-шоу» ориентирована на специалистов с базовым опытом в видеопродакшене. Студенты изучат различные аспекты и этапы производства видеоконтента и создания шоу: анализ аудитории и трендов, разработка и питч идеи, подбор команды, проведение кастингов, подготовка сценария, бюджетирование и продвижение. Обучение пройдет с акцентом на практику и поможет развить профессиональные и гибкие компетенции — от насмотренности до креативного мышления. Учебные программы разработаны под руководством экспертов VK Creative. Программа предусматривает 18 грантов, которые покрывают стоимость обучения.
Для участия в грантовом конкурсе необходимо предоставить мотивационное письмо или видеовизитку, а также портфолио реализованных видеопроектов. На следующем этапе кандидатов ждет творческое задание. В жюри грантового конкурса войдут эксперты VK и кураторы Московской школы кино: креативный продюсер «Лена Кука Продакшн» Эмир Кашоков, креативный продюсер Medium Quality Олег Титов, креативный продюсер VK Евгений Печкин и директор департамента VK Creative Дмитрий Визжачих.
— Сегодня зритель делает свой выбор среди многообразия видеоконтента, и конкуренция за внимание аудитории только растет. Для того, чтобы твой проект заметили среди других, нужно не только использовать креатив, но и глубоко понимать запрос индустрии, тренды и механики вовлечения. Мы считаем, что наша совместная с Московской школой кино программа позволит прокачать эти навыки у талантливых ребят и сформировать новое поколение продюсеров, готовых воплощать самые смелые идеи, — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.
— Сегодня digital-шоу — это не просто контент, а целые вселенные, где креатив встречается с технологиями, а зритель становится соучастником. Наша программа — это возможность не просто научиться создавать проекты, а понять их ДНК: от первой идеи до финальных титров. 18 грантов — это 18 шансов для тех, кто готов не просто смотреть, а менять индустрию. Приходите не за дипломом, а за опытом, связями и возможностью сделать свое шоу — таким, чтобы его запомнили, — дополняет Мария Ситковская, директор университета креативных индустрий Universal University.
Обучение на программе стартует в ноябре 2025 года и продлится 8 месяцев. Узнать подробности о конкурсном отборе и подать заявку можно на сайте программы.