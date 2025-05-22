В аэропорту Жуковский пятый раз за день ввели ограничения

Ранее Life.ru рассказывал, что российская система ПВО продолжает отражать атаки БПЛА ВСУ, которые летят на Москву и Московскую область. С вечера 20 мая по утро 22 мая было уничтожено почти 500 украинских беспилотников. По информации Минобороны РФ, наибольшее число дронов было сбито в Орловской (135) и Курской (121) областях. Кроме того, значительное количество БПЛА было перехвачено над Московской (63), Брянской (59) и Тульской (20) областями.