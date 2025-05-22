Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белые перчатки Линкольна, запачканные кровью, продали на аукционе за $1,5 млн

Как сообщается, Линкольн надел эти перчатки в театр Форда 14 апреля 1865 года, где на него было совершено покушение. После смерти Линкольна его тело перевезли в Белый дом на вскрытие. Пальто с вложенными в карман перчатками передали семье.

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кожаные белые перчатки Авраама Линкольна, 16-го президента США, которые он надел в день своего убийства, были проданы на аукционе за $1,5 млн. Об этом сообщает аукционный дом Freeman’s-Hindman, информирует ТАСС.

Как сообщается, Линкольн надел эти перчатки в театр Форда 14 апреля 1865 года, где на него было совершено покушение. После смерти Линкольна его тело перевезли в Белый дом на вскрытие. Пальто с вложенными в карман перчатками передали семье.

Ценности 16-го президента США распродаются в рамках аукциона «Наследие Линкольна». Кроме перчаток представлены и другие его личные вещи, такие как пуговицы от манжета и исторические рукописи. -0-