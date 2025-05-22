Эксперт: указ о трудовой миграции систематизирует процесс привлечения иностранцев для работы в Беларуси

«Этому способствовала и непростая демографическая ситуация, которая свойственна не только для Беларуси, но и для всех стран Европы и постсоветского пространства. Также, к сожалению, некоторым показалось, что лучше искать счастья на чужбине, хотя ожидания многих позже разошлись с реальностью. От молодежи, которой государство создает условия для самореализации, также зависит будущее страны, своих родных и близких, но понимание, что “где родился там и пригодился”, иногда приходит не сразу», — добавил он.