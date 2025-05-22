Эксперт: указ о трудовой миграции систематизирует процесс привлечения иностранцев для работы в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание указа Президента «О повышении роли нанимателей в области трудовой миграции» направлено прежде всего на систематизацию процессов привлечения трудовых мигрантов для работы в нашей стране. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Коропов.
«У Беларуси уже был наработан определенный опыт с учетом мировых тенденций, ведь привлечение внешней рабочей силы на национальный рынок труда уже давно стало общемировой практикой. По этому пути идут европейские государства, страны СНГ, в том числе наш ближайший союзник — Россия», — сказал Олег Коропов.
Ответственность нанимателей за иностранных работников введена в Беларуси указом Президента.
Аналитик БИСИ отметил, что приоритетом нашей страны было и остается обеспечение национальной безопасности, единства, мира и согласия в обществе. Для этого нужна прежде всего работающая экономика. Кроме того, следует задействовать весь имеющийся промышленный потенциал, который, несмотря на санкционное давление, демонстрирует положительную динамику.
«Останавливаться, как не раз отмечал глава государства, ни в коем случае нельзя. Конкуренция в мире растет, и сохранение уже завоеванных рынков и поиск новых — одна из приоритетных задач нашей страны. Сегодня по объективным и субъективным причинам, к сожалению, мы наблюдаем нехватку кадров на ряде наших предприятиях», — констатировал Олег Коропов.
Аналитик БИСИ привел статистику по Могилевской области: по состоянию на 20 мая было заявлено свыше 13 тыс. вакансий и более 20 тыс. рабочих мест, на которые готовы принимать работников, расширяя и развивая производство.
«Этому способствовала и непростая демографическая ситуация, которая свойственна не только для Беларуси, но и для всех стран Европы и постсоветского пространства. Также, к сожалению, некоторым показалось, что лучше искать счастья на чужбине, хотя ожидания многих позже разошлись с реальностью. От молодежи, которой государство создает условия для самореализации, также зависит будущее страны, своих родных и близких, но понимание, что “где родился там и пригодился”, иногда приходит не сразу», — добавил он.
«Красивая страна и можно заработать». Что говорят иностранцы о трудоустройстве в Беларуси «Наши кадры — наша ответственность»: как на «Могилевском ДСК» строится работа с трудовыми мигрантами.
Интеграция в общество, соблюдение законов и норм. Красовская о трудовой миграции и ответственности нанимателей.
С другой стороны, есть желание у представителей ряда стран работать в нашей стране, где уровень жизни и развития экономики существенно выше. Кроме того, в Беларуси обеспечены безопасность и межконфессиональный мир. И это характерно не только для сегодняшнего дня.
«Безусловно, и до этого все миграционные процессы находились под жестким контролем государственных органов. В Беларуси выработаны все необходимые механизмы, позволяющие обеспечить максимально эффективное задействование рабочих-иностранцев и в то же время защитить своих граждан от конкуренции за рабочие места, — уверен Олег Коропов. — Принцип, когда ни один иностранец не может получить работу, которая нужна белорусу, — это закон. Новый указ лишь систематизировал существующие механизмы, а также повысил ответственность руководителей и заинтересованных органов в социализации трудовых мигрантов, создании им необходимых условий для жизни и работы».
Кроме того, добавил аналитик БИСИ, в указе было закреплено, что все трудовые мигранты прежде всего руководствуются законами и нормативными актами Беларуси и организаций, на которых они будут трудиться. -0-