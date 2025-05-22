Игроки «Локомотива» получат премию в ₽1 млрд за победу в Кубке Гагарина

Премия хоккеистов ярославского клуба «Локомотив» за победу в финале Кубка Гагарина составит порядка одного миллиарда рублей, сообщает Metaratings.
Отмечается, что верхняя планка заработных плат в нынешнем сезоне Континтентальной хоккейной лиги (КХЛ) составляет 900 миллионов рублей, без учета премиальных.
Напомним, 21 мая «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле обыграл челябинский «Трактор» в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Итоговый счет в серии, где требовалось одержать четыре победы, составил 4−1 в пользу «Локомотива».