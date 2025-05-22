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В Ростове разыскивают пропавшего 63-летнего мужчину

63-летний ростовчанин не выходит на связь больше недели.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в розыск объявили 63-летнего горожанина. Об этом сообщили в добровольческом отряде «Юг».

Согласно опубликованной информации, Евгений Петрович Шустов пропал 14 мая текущего года, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы города.

Рост около 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, глаза карие. Родные надеются, что мужчина найдется живым.

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