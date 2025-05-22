В Ростове разыскивают пропавшего 63-летнего мужчину

Согласно опубликованной информации, Евгений Петрович Шустов пропал 14 мая текущего года, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы города.