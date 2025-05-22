Богомолов взвалил на себя миссию: шумная премьера в Театре на Бронной

Театр не может не говорить о современности, даже заглядывая на сто, двести лет назад. И ложен и фальшив тот театр, что как раз не говорит о ней. А говоря о современности, я, конечно, формулирую вещи, которые становятся позиционными, отдавая их персонажам. И в этом спектакле все, как мне кажется, предельно ясно. И его задача — сквозь всю сложность переживаний, сквозь сложность картины мира, где у каждого героя как бы много оправданий любого его поступка, выкристаллизовывается одно — есть жизненный путь, и в нем ты оступаешься или не оступаешься. И если оступаешься, готов ли ты платить цену за это или не готов? Вот Соленый всю жизнь платил цену, может, и оступался — кто знает. Он — такая загадка, такой ангел Апокалипсиса в определенной степени, который приходит и судит. Берет на себя это нравственное, моральное и идейное право выполнять миссию. И миссия выполнима.