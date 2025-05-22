Первый чемпионат среди бойцов СВО по профмастерству пройдет в Казани в июле

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что первый чемпионат среди ветеранов спецоперации по профессиональному мастерству пройдет в Казани с 25 по 29 июля.
В ходе совещания российского лидера Владимира Путина с правительством он подчеркнул, что чемпионат высоких технологий традиционно состоится в сентябре, а в конце ноября — начале декабря в Санкт-Петербурге будут подведены итоги турнира профессионалов.
Глава Минпросвещения пригласил президента страны на чемпионаты по профмастерству.
«С 25 по 29 июля, в Казани проведем первый чемпионат среди ветеранов специальной военной операции. В их числе наши герои, которые получили ранения, защищая Родину», — отметил Кравцов.
Ранее сообщалось, что Путин поручил сотрудникам Минэкономразвития подготовить программу восстановления приграничья.