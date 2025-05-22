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Первый чемпионат среди бойцов СВО по профмастерству пройдет в Казани в июле

Глава Минпросвещения Кравцов пригласил президента России Владимира Путина на чемпионаты по профмастерству.

Источник: Аргументы и факты

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что первый чемпионат среди ветеранов спецоперации по профессиональному мастерству пройдет в Казани с 25 по 29 июля.

В ходе совещания российского лидера Владимира Путина с правительством он подчеркнул, что чемпионат высоких технологий традиционно состоится в сентябре, а в конце ноября — начале декабря в Санкт-Петербурге будут подведены итоги турнира профессионалов.

Глава Минпросвещения пригласил президента страны на чемпионаты по профмастерству.

«С 25 по 29 июля, в Казани проведем первый чемпионат среди ветеранов специальной военной операции. В их числе наши герои, которые получили ранения, защищая Родину», — отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Путин поручил сотрудникам Минэкономразвития подготовить программу восстановления приграничья.