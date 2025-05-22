Гладков попросил выделить ₽3 млрд на отселение четырех сел в приграничье

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков попросил российского лидера Владимира Путина выделить 3 миллиарда рублей на отселение жителей четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые постоянно подвергались атакам ВСУ.
«Я хотел попросить помощи. Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 млрд рублей на отселение четырех населенных пунктов Красноружского района», — сказал он во время совещания президента с правительством РФ.
Гладков добавил, что три населенных пункта названного выше района почти перестали существовали, еще один — закрыт уже год. В последнем, по словам губернатора, никто не проживает.
Глава Белгородской области призвал принять меры по предоставлению жилья.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области подали в суд на строителей линий обороны.