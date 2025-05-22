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Гладков попросил выделить ₽3 млрд на отселение четырех сел в приграничье

По словам Гладкова, три населенных пункта Краснояружского района практически перестали существовать.

Источник: Аргументы и факты

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков попросил российского лидера Владимира Путина выделить 3 миллиарда рублей на отселение жителей четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые постоянно подвергались атакам ВСУ.

«Я хотел попросить помощи. Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 млрд рублей на отселение четырех населенных пунктов Красноружского района», — сказал он во время совещания президента с правительством РФ.

Гладков добавил, что три населенных пункта названного выше района почти перестали существовали, еще один — закрыт уже год. В последнем, по словам губернатора, никто не проживает.

Глава Белгородской области призвал принять меры по предоставлению жилья.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области подали в суд на строителей линий обороны.