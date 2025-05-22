Правительство Самарской области отчиталось о своей деятельности за 2024 год

Доклад включал обзор социально-экономических показателей региона, таких как рост валового регионального продукта на 4%, увеличение реального заработка на 11,8%, рост реальных денежных доходов на 10%. Также отмечалось, что в 2024 году из бюджета было направлено около 60 млрд рублей на социальные обязательства и меры поддержки населения.