Правительство Самарской области отчиталось о своей деятельности за 2024 год

На заседании Самарской Губернской Думы первый вице-губернатор и председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов представил отчет о деятельности Правительства региона за 2024 год.
Доклад включал обзор социально-экономических показателей региона, таких как рост валового регионального продукта на 4%, увеличение реального заработка на 11,8%, рост реальных денежных доходов на 10%. Также отмечалось, что в 2024 году из бюджета было направлено около 60 млрд рублей на социальные обязательства и меры поддержки населения.
В ходе обсуждения были отмечены успехи в национальном проекте «Демография»: введена дополнительная поддержка многодетных семей и участников специальной военной операции. В 2024 году введены в эксплуатацию 78 объектов капитального строительства, включая поликлиники, школы и спортивные сооружения.
Депутаты заслушали доклад, после чего последовало обсуждение. Замечания и вопросы касались, в частности, строительства станций метро, обновления медицинского оборудования, улучшения инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, расширения жилищного строительства и благоустройства территорий.
Отчет был одобрен единогласно. Депутаты подчеркнули конструктивное взаимодействие между законодательной и исполнительной властью региона, отметив, что представленные результаты свидетельствуют о положительной динамике социально-экономического развития Самарской области.
Заявления представителей партийных фракций продемонстрировали общие подходы к решению текущих задач и стремление к достижению устойчивого развития региона.
Вице-губернатор также информировал депутатов о дальнейших мерах по совершенствованию региональной инфраструктуры и выполнению поручений губернатора региона.
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