Стала известна сколько денег получили игроки «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты «Локомотива» заработали хорошие премиальные.
Ярославский «Локомотив» заработал около миллиарда рублей премиальных за победу в Кубке Гагарина в сезоне 2024/25. Об этом сообщает metaratings.ru.
«Размер премиальных за победу в Кубке Гагарина хоккеистов “Локомотива” составляет около одного миллиарда рублей. “Локомотив” впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина», — пишет спортивный портал metaratings.ru.
«Локомотив» в среду победил челябинский «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Клуб стал восьмым, кому покорился этот трофей, и вторым после ЦСКА, который смог выиграть Кубок Гагарина и Кубок Континента в одном сезоне. В 2019 году это удалось армейцам под руководством Игоря Никитина — нынешнего наставника «Локомотива».