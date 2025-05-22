Стала известна сколько денег получили игроки «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина

«Локомотив» в среду победил челябинский «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Клуб стал восьмым, кому покорился этот трофей, и вторым после ЦСКА, который смог выиграть Кубок Гагарина и Кубок Континента в одном сезоне. В 2019 году это удалось армейцам под руководством Игоря Никитина — нынешнего наставника «Локомотива».