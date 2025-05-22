ТАСС: на Кубани арестован вице-губернатор Александр Нестеренко

«После вчерашней ситуации с поликлиникой в Курганинске, где идет отставание от срока сдачи объекта на восемь месяцев, провел совещание по всем социальным стройкам в крае. ~Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика~ (выделено нами. — Ред.). С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту», — написал губернатор.