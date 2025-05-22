Самолет рухнул на жилой квартал в Калифорнии, погибли несколько человек

После падения самолета в жилом квартале начался пожар, который повредил по меньшей мере 15 частных домов и несколько автомобилей. При этом все погибшие находились на борту самолета. Одного из тех, кто в момент случившегося был на земле, экстренно доставили в больницу, еще двум людям оказали медицинскую помощь на месте.