Самолет рухнул на жилой квартал в Калифорнии, погибли несколько человек

Несколько человек погибли в результате крушения самолета Cessna в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в пресс-службе местного полицейского управления.
После падения самолета в жилом квартале начался пожар, который повредил по меньшей мере 15 частных домов и несколько автомобилей. При этом все погибшие находились на борту самолета. Одного из тех, кто в момент случившегося был на земле, экстренно доставили в больницу, еще двум людям оказали медицинскую помощь на месте.
— Официальные лица пока не знают, сколько человек находилось на борту самолета, — передает телеканала ABC News.
10 апреля произошла другая авиакатастрофа — туристический вертолет рухнул в Нью-Йорке. Летательный аппарат начал разваливаться прямо в воздухе, упал в воду и пошел ко дну недалеко от статуи Свободы. В результате погибли шесть человек — пилот и семья из Испании, в том числе трое детей. Глава семейства был гендиректором департамента концерна Siemens. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».