Бригадир хозяйства в Дрибинском районе скрыл падеж 32 телят, ущерб составил Br8,7 тыс

Прокуратура Дрибинского района по результатам изучения материалов уголовного дела по факту сокрытия падежа 32 телят в одном из хозяйств района предъявила в суд иск о возмещении ущерба на Br8,7 тыс. — ответчиком по иску выступил бригадир хозяйства. Во время изучения материалов уголовного дела установлено, что бригадир сельхозпредприятия, желая избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, скрыл недостатки и упущения в своей работе. В частности, путем внесения заведомо ложных сведений и записей в официальные документы (отчеты формы 311-АПК) он скрыл падеж 32 телят, произошедший с июля по сентябрь 2024 года.