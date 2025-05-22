Бригадир хозяйства в Дрибинском районе скрыл падеж 32 телят, ущерб составил Br8,7 тыс

22 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В хозяйстве Дрибинского района бригадир скрыл падеж 32 телят, ущерб составил Br8,7 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Прокуратура Дрибинского района по результатам изучения материалов уголовного дела по факту сокрытия падежа 32 телят в одном из хозяйств района предъявила в суд иск о возмещении ущерба на Br8,7 тыс. — ответчиком по иску выступил бригадир хозяйства. Во время изучения материалов уголовного дела установлено, что бригадир сельхозпредприятия, желая избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, скрыл недостатки и упущения в своей работе. В частности, путем внесения заведомо ложных сведений и записей в официальные документы (отчеты формы 311-АПК) он скрыл падеж 32 телят, произошедший с июля по сентябрь 2024 года.
В судебном заседании прокурор указал, что из-за противоправного бездействия бригадира производственного участка акты вскрытия павших животных не составлялись, в связи с чем не представилось возможным установить иных должностных лиц, несущих материальную ответственность по фактам сокрытого падежа. По этой причине вся полнота материальной ответственности за причиненный ущерб лежит на лице, виновном в произошедшем. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме — с работника взыскан ущерб от сокрытия падежа молодняка КРС в сумме Br8,7 тыс. Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке. -0-