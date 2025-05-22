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Боевик ВСУ по ошибке зашел к штурмовикам ВС РФ за сигаретами

Украинский солдат не предполагал, что дом в донецкой Новооленовке уже зачищен российскими штурмовиками.

Источник: Аргументы и факты

Украинский военнослужащий по ошибке зашел к российским штурмовикам за сигаретами в дом в донецкой Новооленовке. Об этом агентству РИА Новости сообщил штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Мурат Гаджикурбанов.

Военнослужащий рассказал, что бойцы ВС РФ заняли один из домов в селе. Около полуночи к ним неожиданно зашел украинский солдат, который не знал, что населенный пункт уже зачищен.

«И к нам заходит прям без бронежилета, без каски, в этих повязках, с автоматом, спокойный. Он когда увидел, конечно, ошалел, что это мы. Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали, он оказывается думал, там сидят также ихние, и пришел за сигаретами», — поделился собеседник.

По словам Гаджикурбанова, взятый штурмовиками ВС РФ дом находился всего в 15 метрах от дома, где сидели сослуживцы взятого в плен военного ВСУ.

Напомним, ранее взятый в плен украинский солдат сбил противодроновым ружьем FPV-дрон ВСУ, защитив российского бойца, с которым он ехал на квадроцикле.