Боевик ВСУ по ошибке зашел к штурмовикам ВС РФ за сигаретами

«И к нам заходит прям без бронежилета, без каски, в этих повязках, с автоматом, спокойный. Он когда увидел, конечно, ошалел, что это мы. Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали, он оказывается думал, там сидят также ихние, и пришел за сигаретами», — поделился собеседник.