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Киев предложил Европе направлять часть ВВП на финансирование украинской армии

Киев выступил с предложением для Европы финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) начиная со следующего года. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время переговоров финансового блока «Большой семерки» в Канаде.

Киев выступил с предложением для Европы финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) начиная со следующего года. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время переговоров финансового блока «Большой семерки» в Канаде.

Министр отметил, что финансирование украинской армии можно интегрировать в европейскую оборонную систему.

— Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС, — уточнил Марченко.

Кроме того, украинский политик предложил брать в учет данные расходы в расчете оборонных затрат государств-участиков в рамках их обязательств перед НАТО, передает MK.ru.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не планирует отправлять миротворческую военную миссию на Украину. Он подчеркнул, что задача страны заключается в охране своих границ и оказании помощи Украине.

19 мая в украинских СМИ сообщили, что польская сторона проводит тщательную подготовку к войне с Россией. В частности, Варшава в усиленном темпе осуществляет закупки разнообразного вооружения. Отмечается, что в последние годы финансирование обороны Польши значительно возросло.