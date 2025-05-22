Киев предложил Европе направлять часть ВВП на финансирование украинской армии

Киев выступил с предложением для Европы финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) начиная со следующего года. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время переговоров финансового блока «Большой семерки» в Канаде.