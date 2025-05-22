Лучшие слоганы, плакаты и видеоролики на тему туризма выберут в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал пятый по счету Республиканский конкурс социальной рекламы «#ПознайБеларусь». О реализации инициативы рассказала на пресс-конференции заместитель директора Национального агентства по туризму Анна Вощинчук, передает корреспондент БЕЛТА.
«В конкурсе три номинации — “Слоган”, “Плакат” и “Видеоролик”. Для участников это прекрасная возможность самореализации. Главная цель — вдохновить на путешествия по стране, открыть новые маршруты, по-новому увидеть знакомые места», — сказала Анна Вощинчук.
Работы победителей социальной рекламы прошлых лет представлены в столице и областных центрах на билбордах со слоганом конкурса.
Конкурс проходит в несколько этапов. Сбор заявок уже начался и продлится до 10 сентября. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке на сайте Национального агентства по туризму. Там же размещено положение о конкурсе.
Конкурсные работы оценит жюри. К Всемирному дню туризма, который отмечается в конце сентября, будут объявлены победители.
Также Национальное агентство по туризму приглашает принять участие в V Международной научно-практической конференции «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты». Она состоится 26 сентября. Конференция станет площадкой для обсуждения тенденций, проблем, перспектив развития внутреннего туризма, обмена лучшими практиками туристско-экскурсионной деятельности.
К участию приглашаются представители организаций туризма, учреждений культуры, образования и науки, общественных организаций, аспиранты, магистранты, соискатели, а также все заинтересованные.
«Ждем креативных решений, творческого подхода», — отметила Анна Вощинчук.
Как сообщалось, в 2024 году на конкурс было подано 1315 заявок. Лидером по активности стала Могилевская область. Самая популярная номинация — «Слоган». Тренды 2024 года — искусственный интеллект и национальный колорит. С помощью ИИ были продемонстрированы новые образы. Беларусь у большинства ассоциируется с промышленностью и производством, природой (аисты, зубры, васильки, клюква, журавли), культурой и традициями (орнаменты, народные костюмы, наследие Марка Шагала), достопримечательностями (замки, дворцы, усадьбы).-0-