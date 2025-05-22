Лучшие слоганы, плакаты и видеоролики на тему туризма выберут в Беларуси

Как сообщалось, в 2024 году на конкурс было подано 1315 заявок. Лидером по активности стала Могилевская область. Самая популярная номинация — «Слоган». Тренды 2024 года — искусственный интеллект и национальный колорит. С помощью ИИ были продемонстрированы новые образы. Беларусь у большинства ассоциируется с промышленностью и производством, природой (аисты, зубры, васильки, клюква, журавли), культурой и традициями (орнаменты, народные костюмы, наследие Марка Шагала), достопримечательностями (замки, дворцы, усадьбы).-0-